Акция протеста в Лондоне у резиденции премьер-министра Великобритании Терезы Мэй на Даунинг-стрит завершилась потасовкой. Задержан один человек.

Участники акции «День гнева» прошли маршем с запада Лондона к резиденции Терезы Мэй. Во время шествия один из демонстрантов попытался зажечь дымовую шашку. Его остановили при помощи полиции другие участники акции, передает «РИА Новости».

Уже у резиденции премьер-министра завязалась потасовка. Один из участников драки был задержан.

«Он будет доставлен в участок, где будет принято решение о его судьбе. Протест мирный, следует соблюдать порядок», — заявил представитель полиции.

В одно время с митингом у резиденции Мэй жители Лондона собрались у парламента. Они требовали отставки премьер-министра и просили помощи у лидера оппозиционной Лейбористской партии Великобритании Джереми Корбина.