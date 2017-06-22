Госорганам, операторам связи и персональных данных, а также рекламораспространителям разрешат не хранить бумажные документы. Вместо этого можно будет сохранить отсканированную копию, заверенную электронными подписями всех сторон договора. Соответствующий законопроект разработан рабочей группой «Связь и IТ» Экспертного совета при правительстве России. Документ сейчас проходит межведомственное согласование.

Проект представляет собой поправки в закон «Об электронной подписи». Год назад их принятие инициировал интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев.

— Принятие документа позволит операторам связи и госорганам сэкономить огромные деньги, — отметил он.

По экспертным оценкам, приведенным в пояснительной записке к законопроекту, совокупные расходы российской экономики на хранение, обработку и уничтожение бумажных документов превышают 200 млрд рублей в год. Использование электронных дубликатов документов позволит минимизировать эти расходы.

— Предприятия вынуждены фактически дублировать документооборот: в электронной форме для собственного бизнеса, бумажной форме для проверяющих, — объяснила куратор рабочей группы «Связь и IТ» Ирина Левова. — Дело в том, что в подавляющем большинстве случаев бумажные документы не используются, их заменяют записи в базах данных или сканированные копии. Оригиналы хранятся исключительно для предъявления по запросам в налоговые и надзорные органы, а также в суды и иные органы власти.

В тексте законопроекта отсканированная копия документа называется электронным дубликатом: «Информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, воспроизводящая в полном объеме и в некорректируемом виде информацию, изначально содержащуюся в подлиннике документа, подписанном собственноручной подписью…»

Создание электронного дубликата документа даст право не хранить бумажную версию документа.

Уже сегодня государственные и муниципальные органы при рассмотрении обращений граждан или оказании госуслуг обязаны одновременно с бумажным носителем формировать электронные дубликаты документов.

Согласно проекту электронные дубликаты госорганы также будут формировать для всех создаваемых документов, которые по закону нужно хранить более трех лет. У граждан появится возможность бесплатно получать эти электронные дубликаты.

Законопроект разрешает операторам связи создавать электронные дубликаты договоров об оказании услуг связи. Рекламораспространители получат право уничтожить бумажное согласие абонента на получение рекламы в случае перевода такого документа в электронную форму. Оператор персональных данных сможет уничтожить письменное согласие гражданина на обработку его информации — за исключением некоторых категорий персональных данных, например, биометрических.

Как записано в пояснительной записке к законопроекту, крупнейшие российские операторы связи («ВымпелКом», «МегаФон», «МТС», «Ростелеком») ежегодно тратят более 1 млрд рублей только на хранение и обработку бумажных экземпляров договоров.

— Самое важное, что принесет закон — ускорение контрактных процедур. Это означает гибкость и оперативность, и, как следствие, удовлетворенность клиента обслуживанием, — сообщили в пресс-службе «Ростелекома». — Получение и продление электронной подписи гражданами — это самое узкое место в данном процессе. По существующему законодательству ее нужно получать лично в сертифицированном пункте выдачи и ежегодно повторять такую процедуру. Это не всегда удобно клиентам.

В «Ростелекоме» уверены, что перспективы разрешения ситуации — в биометрической идентификации клиента и организации доверенного облачного хранения электронных подписей.

— Это существенно снизит затраты на стимулирование получения подписей и затраты самих получателей, — отметили в пресс-службе «Ростелекома».

В Tele2 и «МегаФоне» сообщили, что выступают за расширение сфер использования электронного документооборота. В «ВымпелКоме» заявили, что поддерживают принятие законопроекта, так как он популяризует использование квалификационной электронной подписи.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что использование электронного документооборота между ведомствами позволит бюджетам всех уровней потенциально экономить не менее 50 млрд рублей, с учетом затрат на переход на электронный документооборот.