«Известия» в рамках проекта «Мой выпускной» вспомнили, как отмечали окончание школы разные поколения россиян. В преддверии выпускных вечеров мы собрали в одном видео традиции празднования пяти поколений старшеклассников.

Выпускники 1970-х вспомнят, как надевали на выпускной брюки клеш и платья из кримплена, как мальчики носили длинные волосы, а девушки делали пышные прически. В 1980-х в моде уже были пиджаки с подплечниками, узкие галстуки, а у девушек — туфли-лодочки и высокие прически с начесом.

В 1990-х все старшеклассники хотели надеть на выпускной костюмы и платья из популярных в то время журналов мод, покупали отрезы тканей и пытались копировать эти наряды дома за швейной машинкой.

В 2000-х в моду вошли открытые платья, иногда обтягивающие, а иногда и очень пышные, прически с эффектом «мокрых» кудрей, которые украшали диадемы, а вот молодые люди оставались неизменно верны костюмам, но разбавляли строгий образ яркими рубашками и галстуками.

Современные девушки, заканчивающие школу, всё чаще надевают на выпускные однотонные вечерние платья теплых цветов, делают большие локоны, мальчики остаются верны костюмам, которые стали разнообразны по крою и оттенкам.

Поколение выпускников-2017 — особенное. В специальном проекте «Известий» «Поколение Z» сами школьники, эксперты и руководители вузов рассказывают, как современные старшеклассники видят мир, о чем мечтают, к чему стремятся и какие пути выбирают.

Тем, кто хочет вспомнить свой праздник окончания школы, «Известия» предлагают принять участие во флешмобе «Мой выпускной», загрузив фотографию с выпускного в альбом в официальной группе IZ.RU в социальной сети «Одноклассники». По результатам будет объявлено самое активное поколение выпускников. Подробнее о правилах участия можно прочесть здесь.