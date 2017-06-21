Российский Центробанк 12-14 июля 2017 года проведет в Санкт-Петербурге очередной Международный финансовый конгресс (МФК-2017), сообщил «Росконгресс», оператор проекта.

Конгресс - ежегодный крупнейший в России международный финансовый форум, который традиционно собирает признанных экспертов, представителей российских и зарубежных властных структур, руководителей центральных и коммерческих банков, финансовых организаций и бизнес-сообщества.

Программа мероприятия охватывает проблематику всех секторов финансового рынка: развитие банковского сектора, рынка пенсионных накоплений, страхования, микрофинансирования, финансовых технологий, финансовой доступности и финансовой грамотности и многих других.

Пленарная сессия конгресса «Финансы для развития» будет посвящена вопросам поиска баланса между задачами развития и обеспечения финансовой стабильности, роли центральных банков в обеспечении условий для устойчивого роста.

В конгрессе примут участие глава ЦБ Эльвира Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов, руководитель Минэкономразвития Максим Орешкин, ведущие международные эксперты, представители зарубежных центральных банков и международных регуляторов.