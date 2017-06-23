Ученые НИУ ВШЭ провели фундаментальное исследование, в ходе которого выяснили отношение россиян к здоровому образу жизни. Результаты опроса они сравнили с данными аналогичного исследования 2011 года и пришли к выводу, что в России стали меньше пить и курить. К сожалению, этим переход к здоровому образу жизни ограничился: согласно данным исследования, граждане РФ начали чаще употреблять фастфуд, а 55% взрослого населения страны страдает от лишнего веса. Ряд экспертов считает, что изменения показателей по курению связаны с запретами и ужесточением антитабачного законодательства.

Несмотря на то что Россия пока остается в числе стран — лидеров по количеству курящих, ситуация, по данным социологов, уже меняется в лучшую сторону. Если в 2011 году 32% респондентов признавались, что курят каждый день, то в 2017-м их стало уже 27%. Причем больше всего эта тенденция затронула женщин в возрасте от 16 до 24 лет. Доля курящих среди них за шесть лет снизилась с 28 до 16%. Одновременно растет и популярность электронных сигарет — среди молодежи число использующих вейпы увеличилось в семь раз.

С 2011 года людей, хотя бы иногда употребляющих алкоголь, стало меньше на 6% (59% и 53% соответственно). Ощутимее всего эта тенденция проявилась в малых городах и сельской местности, где люди зачастую просто не могут позволить себе покупать спиртное. А доля россиян, никогда не пробовавших алкоголь, за последние шесть лет увеличилась в 1,4 раза. Главным образом этот показатель вырос за счет молодежи в возрасте 16–24 лет. Кроме того, в четыре раза уменьшилось потребление алкоголя на улице (из-за законодательных запретов) и в полтора раза — в барах и ресторанах (из-за дороговизны и запрета на курение).

За прошедшие годы выросла доля посетителей общепита — с 43 до 46%. А в заведения фастфуда с 2011 года стали заходить в полтора раза больше людей (25% в 2017-м против 16% в 2011-м). Сейчас лишний вес есть у 55% взрослого населения, причем полнеть стали молодые. В возрастной группе 16–24 года доля людей с избыточной массой тела увеличилась за шесть лет с 13 до 17%, а страдающих ожирением — с 2 до 6%.

Сравнивая данные, ученые делают вывод о результативности государственной антитабачной и антиалкогольной политики и считают, что ее следует продолжать. Вместе с тем эксперты выделяют и ряд тревожных тенденций: некачественное питание, увеличение числа страдающих избыточным весом, ухудшение условий для отдыха и восстановления здоровья.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко, с 1996 по 2013 год возглавлявший Роспотребнадзор, назвал снижение доли курящих и пьющих среди молодежи «недопустимо малым успехом». Эту тенденцию он объяснил действием запретительных факторов. Но сработали не только они — по мнению Геннадия Онищенко, меняется менталитет людей.

— Мы становимся свидетелями трудного и медленно идущего процесса формирования нового психотипа человека, — заявил экс-глава Роспотребнадзора «Известиям». — Если раньше мы были социально инфантильными и за нас думало и всё решало государство, то сейчас растет поколение, которое понимает: кроме него самого никто за него думать не будет. И это очень хорошо.

Директор Национального научного центра наркологии профессор Татьяна Клименко убеждена, что снижение потребления алкоголя и табака стало результатом не столько запретов, сколько пропаганды здорового и трезвого образа жизни.

— Я бы сказала, что это — более важный фактор, — пояснила она «Известиям». — Удалось изменить моду. Раньше была мода на разгул, а сейчас — на социальную успешность. Поверьте, это гораздо важнее, чем ограничительные меры.

Кстати, по данным исследования 2017 года, ограничения стали менее популярными в обществе. Единственная мера, у которой сейчас больше сторонников, чем в 2011-м, — запрет на продажу пива и алкогольных коктейлей в киосках и палатках (50% против 47% в 2011 году). Наиболее популярными ограничительными мерами, согласно последнему опросу НИУ ВШЭ, остаются ужесточение наказания за вождение в пьяном виде (84%), запрет на продажу алкоголя на бензозаправочных станциях (65%) и повышение штрафов за распитие в общественных местах (57%). Наименьшую поддержку получила такая мера, как повышение цен. Только 32% респондентов высказались за увеличение стоимости крепкого алкоголя и 30% поддержали подорожание пива и слабоалкогольных напитков.