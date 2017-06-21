Торжественная церемония открытия памятника Петру I прошла в среду в бельгийском городе Льеж.

Монумент установлен на площади святого Петра, передает «РИА Новости».

На церемонии открытия присутствовали посол России в Бельгии Александр Токовинин, постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко, губернатор провинции Льеж Эрве Жамар, великий князь Георгий Михайлович Романов и другие представители деловых и дипломатических кругов.

Открытие памятника приурочено к 300-летию второго большого турне русского царя по Европе, состоявшееся в 1717 году.

Бронзовая скульптура была установлена по совместной инициативе бельгийского Фонда Петра Великого и региональных властей, пишет сайт «Комсомольской правды». Высота статуи — 2,4 м. Российский император изображен в полный рост, правую руку Петр I держит на сердце.