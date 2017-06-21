Депутаты заксобрания Ульяновской области поддержали решение передать полномочия по лекарственному обеспечению пациентов с редкими заболеваниями федеральному центру. Обращение с просьбой внести изменения в российское законодательство отправили председателю правительства страны Дмитрию Медведеву и председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Сейчас в Ульяновской области проживают 156 человек с редкими заболеваниями. Это менее 1% всех граждан, которым положены льготы на лекарства за счет средств регионального бюджета. В 2017 году в казне предусмотрена только половина необходимых денежных средств, запланированных на обеспечение льготников области, сообщает 1ul.ru.

Как отметили в заксобрании, для региональной казны это очень большие деньги. В создавшейся ситуации ульяновские депутаты нашли только такой выход. Председатель регионального парламента Анатолий Бакаев также подчеркнул, что подобную точку зрения разделяют и другие регионы страны.