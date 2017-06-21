В Московской области появится новый маршрут для туристов в Сергиев Посад. Экскурсия составлена в рамках проекта «Карта путешественника».

Обладатели документа смогут добраться до города на специальном поезде, который отправится с Ярославского вокзала 29 июня. В маршрут включены такие достопримечательности, как музейный комплекс «Конный двор», Свято-Троицкая Сергиева лавра, Музей игрушки. Об этом сообщает портал «Подмосковье сегодня».

«Карта путешественника» позволяет оплачивать проезд и различные услуги, а также дает право на скидки в некоторых ресторанах. До конца года к проекту могут присоединиться Истра, Клин, Коломна и Дмитров.