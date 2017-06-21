Матч Россия — Португалия в рамках Кубка конфедераций
Болельщики перед матчем
Болельщик сборной России перед матчем России и Португалии Кубка конфедераций
Полузащитники Александр Головин (Россия) и Адриен Силва (Португалия)
Полузащитник сборной России Александр Головин и защитник сборной Португалии Бруну Алвеш
Нападающий Португалии Криштиану Роналду и полузащитник России Денис Глушаков
пресс-ложа на стадионе «Спартак»
Матч между сборными России и Португалии
Защитник сборной России Фёдор Кудряшов
Криштиану Роналду
Денис Глушаков, Андре Гомеш, Элизеу, Александр Самедов во время матча
Сборная Росси проиграла со счетом 0:1