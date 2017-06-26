Увеличение числа рабочих дней, необычайно холодная погода и выход программ импортозамещения на проектную мощность в мае 2017 года привели к заметному росту промышленного производства, рассказал «Известиям» первый замминистра промышленности и торговли Глеб Никитин. При сохранении благоприятных тенденций Минпромторг и Минэкономразвития могут улучшить прогноз по промпроизводству на 2017 год и на перспективу до 2020 года, пояснили в обоих ведомствах. Этот показатель оказывает влияние и на ВВП. При этом еще в конце прошлого года промышленность как драйвер роста экономики чиновники всерьез не рассматривали, больше надеясь на инвестиционный рост и потребление.

Ведомства в этом году уже несколько раз улучшали свои прогнозные ожидания от промышленности. Сейчас официальный прогноз по росту промпроизводства — 2%, однако «в настоящее время ведется разработка прогноза социально-экономического развития на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов, и, возможно, эти данные будут уточнены», сообщил Глеб Никитин. Пересмотр прогноза по росту промпроизводства возможен при уточнении динамики в отдельных отраслях экономики, добавили в Минэкономразвития. Пока опасения правительства вызывает только строительство, отметил источник «Известий», близкий к Белому дому.

Первый замглавы Минпромторга связывает рекордный майский рост промпроизводства (5,6%) прежде всего с улучшением ситуации в отраслях и мерами, принятыми для их поддержки.

— Процесс импортозамещения в той или иной отрасли от начала реализации проекта до момента его завершения занимает порядка двух лет. С учетом того, что меры мы запускали в 2015 году, в этом году вполне ожидали такого эффекта, — объяснил он.

По данным Росстата, майский рост был сосредоточен в производстве компьютеров (в 2,2 раза май к маю), диодов и транзисторов (на 49%), транспортных средств (20–40% в разных категориях) и отдельных категориях агропрома (масло).

Важной сферой, обеспечившей рост, стал и топливно-энергетический комплекс. Из-за аномально холодного мая производство электроэнергии и добыча полезных ископаемых были заметно выше прошлогоднего уровня.

— Кроме того, заметную позитивную роль сыграли рост выработки электроэнергии вследствие необычно холодного мая, а также добычи газа, — добавил Глеб Никитин.

Добыча полезных ископаемых в мае увеличилась на 5,6% относительно мая прошлого года, рост в обрабатывающей промышленности составил 5,7%, а в секторе по обеспечению электроэнергией, газом и паром, кондиционированием воздуха — 4,7%.

— Отчасти столь хороший результат был обусловлен календарным эффектом, поскольку в мае этого года было на один рабочий день больше. Если сделать поправку на фактор сезонности, то получится, что промышленное производство в мае выросло на 1,6% относительно предыдущего месяца, при этом в апреле помесячный рост составил 0,8%, — оценили в Sberbank CIB. — В добывающем секторе следует обратить внимание на рост добычи угля и природных горючих газов. Судя по всему, сохранение в мае холодной погоды вызвало рост в теплоснабжении.

Аналитики особенно подчеркивают, что в обрабатывающей промышленности, которая ранее отставала от добычи полезных ископаемых, наметились первые признаки восстановления. В Sberbank CIB также уверены, что итоговая динамика промпроизводства превысит текущий прогноз банка в 1,5%.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович не так оптимистичен. По его мнению, 2% — это предельный рост, на который промышленность может рассчитывать в 2017 году из-за сохраняющихся структурных ограничений.

— Пока у нас нет такой производительности труда, которая могла бы вывести промышленность на акцентированный рост. А рост производительности сдерживают очень изношенные основные фонды — на 50%. Плюс у нас нет резервной армии труда, чтобы обеспечить экстенсивный рост, то есть рост за счет увеличения численности занятых в промышленности, — рассказал он «Известиям».

В обновленном прогнозе МЭР заложило на 2017 год рост промпроизводства на 2%, на 2018–2019 годы — 2,1%, в 2020-м прогнозируется рост на уровне 2%. Для сравнения: рост инвестиций на 2018 год заложен на уровне 2,2%, на 2019-й — 2%, а на 2020-й — 2,1%. Розничная торговля, по прогнозам Минэкономразвития, в 2017 году вырастет на 1,9%, в 2018 — на 2,6%, а в 2019 — на 2,5%.