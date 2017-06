Более 50 известных исполнителей, в числе которых Пол Маккартни, Робби Уильямс, Селин Дион, Крейг Дэвид, Джеймс Блант и другие, выпустили совместный сингл в поддержку жертв крупного пожара в лондонской высотке Grenfell Tower.

Как сообщает «Газета.ру», музыканты исполнили кавер-версию композиции Bridge Over Troubled Water («Мост над бурными водами») американского дуэта Simon and Garfunkel, известного по песне The Sound of Silence.

Звездам музыки подпевал хор, в составе которого были выжившие в трагедии жители лондонской многоэтажки.

Организацией записи занимался продюсер и телеведущий Саймон Коуэлл. Он живет в том же лондонском боро, где расположена башня Grenfell, в которой произошел пожар.

«Все собранные пожертвования будут использованы фондом The London Community Foundation, чтобы помочь нуждающимся», — говорится в заявлении продюсера.

Эти пожертвования вместе с деньгами, полученными от продаж самого сингла, который уже доступен в iTunes и Apple Music, пойдут на помощь жителям дома.

Напомним, пожар в высотном доме в Лондоне произошел 14 июня. В результате трагедии, по последним данным, погибли 30 человек, еще 28 числятся пропавшими без вести и, скорее всего, погибшими. До 600 жителей были эвакуированы и временно размещены в ближайших общественных центрах.