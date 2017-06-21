В преддверии чемпионата мира по футболу власти Калининграда начали судиться с жителями, которые не согласились добровольно убрать остекление балконов. Речь идет о жильцах домов на Ленинском проспекте. Требование касается только тех балконов, где проект не предусматривает остекление.

Как сообщает Клопс.Ru, подано свыше 10 исков. Почти у всех отказавшихся граждан не было официальных разрешений на проведение работ.

На законных основаниях застеклить балкон очень сложно. Ранее владельцам магазинов предлагали согласовывать облик помещений в зданиях на Ленинском проспекте.