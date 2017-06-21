На станциях столичного метро весь день 22 июня будет звучать фронтовая музыка в честь Дня памяти и скорби. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В День памяти и скорби на станциях московского метро будет звучать фронтовая музыка в память о вечном подвиге нашего народа в дни Великой Отечественной войны», — цитирует столичного градоначальника РИАМО.

День памяти и скорби отмечается в России ежегодно 22 июня. Это дата начала Великой Отечественной войны. В этот день в стране принято вспоминать погибших, проводить шествия со свечами, а также возлагать цветы к памятникам и мемориалам ВОВ.