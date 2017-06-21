Международный олимпийский комитет (МОК) подписал спонсорское соглашение с американской компанией по производству компьютерных и электронных устройств Intel. Об этом говорится в сообщении пресс-службы олимпийского комитета.

Целью данного контракта станет интеграция технологий во многие аспекты Олимпийских игр. Соглашение будет действовать до 2024 года.

Intel сделает акцент на работе с 5G-платформами, виртуальной реальностью, искусственным интеллектом и другими проектами, которые поспособствуют развитию Олимпийских игр.

Ранее МОК прекратил сотрудничество с компанией McDonald’s по обоюдному согласию сторон.