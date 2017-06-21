Следственный комитет проведет проверку по факту гибели 19-летней девушки, которая выпала из окна 13-го этажа в Ростове-на-Дону.

Трагедия произошла около 0.30 в районе дома № 23/24 на улице Солженицына. Сообщение о произошедшем на пульт дежурного поступило через час. На место выехали сотрудники полиции и регионального следственного управления. Было установлено, что девушка снимала квартиру в этом самом доме, сообщает RostovGazeta.

Соседи девушки обсуждали возможные причины ее гибели в социальной сети «ВКонтакте». Были высказаны предположения, что у нее имелись проблемы с учебой.