Сборная России после первого тайма матча Кубка конфедераций проигрывает Португалии со счетом 0:1. Автором гола стал форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду.

Счет в матче был открыт уже на 8-й минуте. Рафаэль Геррейро навесил в штрафную площадь, где Криштиану Роналду в воздухе переиграл Виктора Васина и отправил мяч в ворота сборной России.

Гости могли упрочить свое преимущество, однако в воротах уверенно действовал Игорь Акинфеев, для которого матч с Португалией стал 100-ым в составе национальной команды.

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