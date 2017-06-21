Полицейские в бельгийском городе Антверпене перекрыли улицу, чтобы задержать людей с игрушечным оружием. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел на вокзале города утром в среду, 21 июня. На крыше одного из зданий очевидцы заметили двух вооруженных молодых людей. В ходе спецоперации в целях безопасности полицейские перекрыли улицу Брейдела и задействовали вертолет. Однако в итоге выяснилось, что оружие у людей на крыше оказалось игрушечным. Как сообщает сайт «Комсомольской правды», молодые люди были задержаны неподалеку от центрального железнодорожного вокзала Антверпена в одном из зданий на улице Брейдела. Изъятое у нарушителей порядка оружие представляет собой BB-gun, внешне практически неотличимое от настоящего.

Во вторник, 20 июня, террорист привел в действие самодельную бомбу на вокзале Брюсселя. Никто кроме преступника не пострадал.