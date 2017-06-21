Североатлантический альянс заявил, что в среду самолеты НАТО действительно сопроводили три самолета РФ над Балтикой.

НАТО сообщила, что они вынуждены были это сделать, так как российские самолеты не сообщили информацию о себе и не ответили диспетчерам. Об этом рассказал представитель НАТО, передает «РИА Новости».

"НАТО может подтвердить, что три российских самолета, в том числе два истребителя, были сегодня отслежены над Балтийским морем», - отметили в альянсе. Представитель подчеркнул, что у НАТО не было информации, кто находился на борту, поэтому они поднялись в воздух для перехвата в соответсвии со стандартными процедурами.