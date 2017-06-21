В Донбассе с полуночи 24 июня будет введено «хлебное перемирие». Договоренность достигнута на встрече контактной группы, прошедшей в Минске.

Пресс-секретарь полпреда провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Дениса Пушилина Виктория Талакина рассказала, что участники встречи затронули вопросы безопасности.

«Так, участники контактной группы поддержали идею введения с 0.00 24 июня так называемого хлебного перемирия — режима прекращения огня для осуществления уборки урожая», — написала Талакина на своей странице в Facebook.

По ее словам, перемирие продлится до 31 августа, но участники встречи надеются, что «тишина продлится дольше».

В Киеве подтвердили информацию о перемирии в Донбассе с 24 июня. С таким заявлением выступила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Леонида Кучмы Дарья Олифер.

Следующая встреча контактной группы состоится 5 июля.