В семействе носух, проживающих в зоопарке Ростова, произошло пополнение. Детеныш родился у носухи по кличке Маргарита. Пол малыша пока неизвестен.

Носуха с большой любовью заботится о детеныше. Сейчас он питается материнским молоком, но через некоторое время перейдет на твердую пищу и станет более самостоятельным, сообщает RostovGazeta.

В этом году ростовский зоопарк уже пополнился на множество малышей. Среди них самое большое потомство баранов, пони самой маленькой породы и птенцы бакланов. Жители донской столицы смогут увидеть нового обитателя зоопарка ежедневно в рабочие часы.