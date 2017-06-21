Помощь врачей потребовалась 78 паломникам, стоявшим в очереди к мощам Николая Чудотворца у храма Христа Спасителя в минувший вторник. Всего с 22 мая за медицинской помощью обратились более 1,1 тыс. человек. Об этом рассказал замглавы департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Константин Блаженов.

«Вчера к медикам обратилось 78 граждан. К мощам вчера подошли почти 42 тыс. человек. А в очереди достаточно много пожилых людей», — цитирует «РИА Новости» Блаженова.

Ранее сообщалось, что накануне к медикам обратилось рекордное число паломников — 130 человек, передавал телеканал «360».

Люди, стоявшие в очереди к мощам Николая Чудотворца, в основном жаловались на гипертонию, обмороки и солнечные удары.

По словам Блаженова, некоторые обращения паломников были связаны с плохим самочувствием. Верующие, которые недавно перенесли инсульт, просили врачей измерить давление.

В среду очередь, к мощам Николая Чудотворца растянулась приблизительно на 2,5 км, она начинается около станции метро «Фрунзенская». Об этом сообщает штаб по организации паломничества.

Мощи Николая Чудотворца будут находиться в столичном храме Христа Спасителя до 12 июля, а с 13 по 28 июля — в Санкт-Петербурге.