Президент Владимир Путин провел переговоры со своим бразильским коллегой Мишелом Темером, который прибыл в Россию с официальным визитом. По итогам встречи стороны подписали совместное заявление о стратегическом внешнеполитическом диалоге. Согласно тексту документа, лидеры двух страны приняли решение об укреплении стратегического партнерства между государствами по вопросам внешней политики, борьбы с терроризмом, развития космического пространства и атомной энергетики.

Отдельно стороны подчеркнули важность усилий по продвижению реформы ООН в целях наиболее адекватного отражения современных реалий. Оба государства отмечают необходимость продолжения межправительственных переговоров по вопросу реформы Совета Безопасности ООН в целях повышения представительности этого органа, несущего основную ответственность за поддержание международного мира и безопасности. В связи с этим российская сторона выразила поддержку Бразилии как кандидату на место постоянного члена реформированного Совета безопасности ООН.

— Мы подписали с президентом совместное заявление о стратегическом внешнеполитическом диалоге. Оно предусматривает более высокий уровень координации усилий наших стран в борьбе с новыми вызовами и угрозами, такими как терроризм, в поддержке стабильности, в усилиях по нераспространению и контролю за вооружениями, — заявил по итогам переговоров Владимир Путин.

Особое внимание в документе уделено сотрудничеству в атомной сфере. Стороны договорились искать возможности расширения сотрудничества в завершении строительства новой очереди АЭС «Ангра» и сооружении новых атомных электростанций на территории Бразилии.

Владимир Путин также заявил, что рассматривается возможность совместных запусков ракет космического назначения.

— Изучается возможность совместных запусков с бразильского космодрома и производство ракет-носителей малого и среднего класса. Есть идеи по налаживанию кооперации в сфере дистанционного зондирования земли. Считаем перспективной работу по поддержке действующих и созданию новых технологических альянсов, — сказал российский лидер.

В свою очередь президент Бразилии выразил заинтересованность в расширении сети станций ГЛОНАСС на территории своей страны. Сейчас на территории страны действуют четыре станции российской глобальной системы.

— Мы положительно оценили опыт создания на территории Бразилии станций российской системы ГЛОНАСС и со своей стороны выразили заинтересованность расширить сеть этих станций, — заявил Мишел Темер

Лидеры стран обсудили также возможные пути наращивания торгового оборота.

— Бразилия, безусловно, является одним из наших приоритетных, наиболее важных партнеров в Латинской Америке. Несмотря на определённое падение, на 11%, торгового оборота в прошлом году, в этом году мы не только восстановили этот объём, но и наращиваем его достаточно уверенными темпами, — сказал Владимир Путин. —Поддержали согласованную в ходе прошедшего в мае этого года заседания межправкомиссии амбициозную программу по наращиванию встречных товарных потоков и диверсификацию структуры экспортно-импортных операций.

Мишел Темер заявил, что в торговле у стран ещё есть неосвоенный потенциал. Достаточно сказать, что за первые пять месяцев этого года товарооборот увеличился на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— Но перед нами ещё неосвоенное поле. Как я вчера заявил российским предпринимателям на деловом форуме, есть очень большой простор для российских инвестиций в Бразилии, — уточнил Мишел Темер.

По итогам встречи президент Бразилии выразил признательность Владимиру Путину за теплый прием, оказанный делегации во время ее пребывания в России, и пригласил российского лидера посетить Бразилию с официальным визитом в удобное для него время. Российский президент принял приглашение.

До встречи с российским лидером Мишел Темер провел переговоры с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Из рабочих материалов стало известно, что «Российские железные дороги» нацелены на участие в тендере по строительству нового железнодорожного полотна «Север-Юг» в Бразилии. Президент латиноамериканского государства не стал скрывать, что прибыл в Россию ради привлечения инвесторов.

В целом накопленные российские инвестиции в экономику Бразилии уже составляют около $1,5 млрд, в частности, по линии компании «Роснефть», которая участвует в разработке углеводородов в бассейне реки Солимоес, корпорации «ВСМПО-Ависма». Группа компаний «Содружество» занимается в Бразилии хранением и переработкой зерновых и масличных культур, компания «Уралкалий» является одним из крупнейших поставщиков калийных удобрений с долей на бразильском рынке в 17%. В Рио-де-Жанейро функционирует представительство «Газпрома». Сейчас компания заинтересована в налаживании поставок в Бразилию сжиженного газа, импорте бразильского оборудования для установок газодобычи на морском шельфе, а также в участии в строительстве подземных хранилищ для СПГ.

— Бразилия является нашим ключевым партнером в Латинской Америке. Наша задача - интенсифицировать товарооборот. В прошлом году, в силу экономических причин, он просел. В этом году наблюдается хорошая тенденция. Эти позитивные моменты нужно закрепить, диверсифицировать взаимную торговлю, в том числе за счет высокотехнологичных отраслей, которые развиваются успешно и в Российской Федерации, и в Бразилии, — сказал Дмитрий Медведев.

В свою очередь Мишел Темер рассчитывает расширить доступ бразильских сельскохозяйственных продуктов на российский рынок и диверсифицировать экспорт. Он добавил, что Бразилия и Россия также будут работать над сближением Южноамериканского общего рынка и Евразийского экономического союза.