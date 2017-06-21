Латвийские компании Noord Natie Ventspils Terminals и Baltijas ekspresis заявили об убытках из-за отказа правительства участвовать в строительстве газопровода «Северный поток-2».

Предприятия обратились к премьер-министру Латвии Марису Кучинскису с просьбой о компенсации недополученных доходов. По их оценкам, убытки составляют €8,3 млн, сообщает интернет-портал Delfi со ссылкой Балтийскую ассоциацию транспорта и логистики.

В свою очередь, президент Латвии Раймонд Вейонис заявил, что правительство не собирается компенсировать убытки от несуществующего бизнеса.

Более того, отметил глава государства, правительство не принимало никаких решений, запрещающих порту Вентспилса участвовать в проекте «Северный поток-2».

«Окончательное решение о том, что трубы не будут размещаться здесь, принимало само руководство «Северного потока-2». Поэтому предприятиям следует обратиться к руководству проекта», — резюмировал Вейонис.

Позицию президента Латвии разделил и глава правительства Марис Кучинскис.