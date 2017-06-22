Долгое время для высшего образования в России главной проблемой была интеграция в мировое научное и образовательное сообщество. На это была направлена реформа высшей школы, под это «затачивались» программы государственной поддержки, это было главным критерием в рейтингах вузов.

Ни в коем случае не хочу усомниться в важности интеграционных процессов. Мировая наука — явление, не имеющее жестких национальных границ, и изоляционистские процессы почти всегда приводят к снижению научного потенциала. Но не забываем ли мы подчас, что кроме интеграции на мировой арене существуют и процессы глобальной конкуренции? А конкуренция — это всегда борьба. Страны активно борются за рынки, на которые можно экспортировать образовательные услуги, экспорт образования во многом определяет влиятельность страны на мировой арене. Причины очевидны: образовательная модель влияет на научное развитие страны, на спектр технологических предпочтений и в первую очередь на образ мышления ее жителей, на их политические взгляды и геополитические предпочтения. Кроме прочего, экспорт образования является прибыльным делом, сочетая в себе, таким образом, эффекты «мягкой силы» с экономической выгодой.

Показателен в этом смысле пример Великобритании. Львиной долей ее доходов, равно как и ее влиянием на национальные элиты зарубежных государств, она обязана реализации британских образовательных программ, а также образовательных и профессиональных стандартов за рубежом. В Великобритании только 40% иностранных студентов обучаются на территории страны. Остальные 60% обучаются на образовательных программах, которые реализуются английскими вузами за рубежом либо по франшизе, либо на базе своих зарубежных филиалов.

Что в этой области делает Россия? К сожалению, у нас в последнее время импорт образования очевидно преобладает над экспортом. Взять, к примеру, проект «5-100», который был запущен в 2013 году для укрепления конкурентных позиций наших университетов на глобальном рынке образовательных услуг. Видимым результатом проекта ставится задача продвижения российских вузов в западных рейтингах университетов. В качестве одного из главных результатов проекта заявлено, среди прочего, повышение численности зарубежной профессуры в наших вузах. Доля зарубежных профессоров, преподавателей и исследователей в численности сотрудников университетов — участников проекта с начала его реализации в среднем увеличилась в 4,5 раза. Государство выделило деньги на привлечение иностранной профессуры. Профессура привлечена, вузы несколько улучшили свои позиции в западных рейтингах, отчеты сданы.

И это было бы прекрасно, если бы не одно «но». Имея серьезные программы, которые, по сути, сводятся к импорту образования, к подстройке нашей образовательной системы под стандарты Запада, мы не имеем сколько-нибудь глобальной государственной программы развития его экспорта.

Возможно, в мире нет никого, кто интересовался бы нашими образовательными программами и стандартами? Опыт показывает, что есть. Российское образование долгое время было эталоном для образовательных систем всего мира и сегодня всё еще является серьезным брендом на рынке. Примером может служить Российский государственный социальный университет. Сегодня доля иностранных студентов у нас превысила 10% и постоянно растет. Работают филиалы РГСУ в Белоруссии и Киргизии, открыты представительства РГСУ на Кубе, в Колумбии и Аргентине, реализуются программы высшего и дополнительного образования в Азербайджане, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, активно развивается сотрудничество с образовательными центрами Восточной Африки.

Очевидно: спрос в мире на российские образовательные услуги есть — необходимо обеспечить адекватное предложение. И вот тут возникают определенные трудности. В нашей стране практически нет опыта маркетинга образовательных услуг и стандартов на внешних рынках. А такой продукт, как известно, сам себя не продаст. Необходимо, как минимум, провести серьезную работу по написанию образовательных и профессиональных стандартов на иностранных языках в доступной форме (схемы, таблицы, графики). Нужно организовать продвижение этих стандартов по линии представительств Россотрудничества и наших диппредставительств. Необходим контроль реализации этих стандартов на внешних рынках со стороны российских экспертов.

Отдельная тема — экспорт наших образовательных продуктов с применением дистанционных технологий. Весь мир учится в интернете, и здесь мы пока серьезно отстаем. Необходимо продвижение на государственном уровне существующих в России платформ открытого образования, перевод лучших курсов платформ открытого образования на английский, испанский, китайский и арабский языки. В первую очередь речь должна идти о продвижении крупнейших платформ: openedu.ru и universarium.org.

Всё это, естественно, подразумевает серьезный пересмотр образовательной базы. Потребуется внести соответствующие изменения в федеральный закон об образовании, введя понятие «франчайзинг образовательных программ», упростить процедуру открытия филиалов вузов РФ за рубежом.

По сути, сегодня нам нужна развернутая государственная программа поддержки и совершенствования экспорта образования и российских образовательных и профессиональных стандартов на мировые рынки. Чем быстрее такая программа будет принята, тем больше шансов будет у нашего образования занять достойное место в мире.

Автор — ректор РГСУ

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