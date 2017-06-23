«Поколение ЕГЭ» — родившиеся в конце 1990-х – начале нулевых — почти ничего не знает о ключевых событиях советской и постсоветской истории России. К такому выводу пришли специалисты НИУ ВШЭ, которые провели исследование среди студентов московских вузов. В опросе принимали участие как сдававшие, так и не сдававшие единый госэкзамен по истории. Почти четверть из тех, кто предпочел не выбирать ЕГЭ по истории, вообще ничего не знают о событиях столетней давности.

Авторы работы — зав­лабораторией политических исследований НИУ ВШЭ Валерия Касамара и ведущий научный сотрудник этой лаборатории Анна Сорокина — сообщили «Известиям», что главный вывод — общий низкий уровень исторических знаний студентов.

На вопрос о том, с какими событиями у респондентов ассоциируется 1917 год, лишь 17% тех, кто не сдавал ЕГЭ по истории, и 31% тех, кто сдавал, смогли дать содержательный ответ, состоящий более чем из 40 слов. 60% не сдававших историю и 67% сдававших ограничились двумя-тремя словами.

У 23% студентов, не сдававших ЕГЭ по истории, либо вообще нет ассоциаций по этому поводу, либо они не связаны с революцией. У респондентов этот год ассоциировался с началом Первой мировой войны, восстанием декабристов и даже романом Льва Толстого «Война и мир».

О событиях 1937 года студенты знают и того меньше. Только 5% не сдававших ЕГЭ по истории и 17% сдававших смогли дать содержательные ответы. У 41% не сдававших ЕГЭ и 21% сдававших с 1937 годом либо вообще не было никаких ассоциаций, либо ассоциации не имели никакого отношения к репрессиям. Например, молодые люди связывали 1937-й с датами рождения своих бабушек или дедушек, приходом к власти Гитлера и началом Второй мировой войны.

Говоря про 1991 год, большинство респондентов ограничились буквально парой слов о том, что произошел распад СССР.

Ассоциации по поводу 1993 года имеют лишь 40% опрошенных, как не сдававших, так и сдававших ЕГЭ. Чаще всего они вспоминали про Конституцию РФ и Белый дом, но отвечали скорее наугад: «Даже не знаю... Может, формирование чего-то в РФ? Конституция какая-нибудь?»

По словам авторов исследования, такие результаты связаны с тем, что в школах уделяется мало внимания именно современной истории России. Кроме того, сыграло роль и акцентирование внимания исключительно на героическом прошлом. Но даже эта информация не доходит до учеников.

— В настоящий момент большинство институтов, ответственных за репрезентацию и интерпретацию исторических событий, не оказывают влияния на молодое поколение россиян, — констатирует Анна Сорокина.

Учитель истории, координатор межрегионального профсоюза «Учитель» Александр Кондрашов частично связывает низкий уровень знаний с перегруженностью учащихся и огромным количеством информации — в частности, по истории.

— В результате у части учеников складывается ощущение, что история — это что-то очень сложное, и возникает такой исторический нигилизм, когда дети думают, что учить что-либо бесполезно в принципе, — заметил он.

Причем если отечественную историю молодое поколение еще кое-как знает, то со всемирной ситуация еще хуже. Познания в этой области ограничиваются лишь некоторыми сведениями о Древним Египте и Древней Греции, с которых начинается изучение предмета.

Преподаватель истории, лауреат конкурса «Учитель года Москвы-2014» Сергей Цыбульский отметил, что проблема связана не только с низким уровнем знаний у учеников, но и с низкой квалификацией самих преподавателей. Вопрос подготовки кадров для такой массовой профессии, как учитель, не был решен до конца ни в Советском Союзе, ни сейчас.

Также, по его словам, современные дети не будут знать ни историю, ни любой другой предмет, если учителя будут продолжать пользоваться технологиями прошлого: учебником, тетрадкой, обычным рассказом. Сам Сергей Цыбульский уже давно применяет на своих уроках различные гаджеты, показывает ученикам фильмы. И если представить, что было в 1917 году, они сами не могут, то могут почувствовать эпоху посредством кино — увидеть, как были одеты их предки, что ели, на чем ездили.