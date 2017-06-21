Правительство Республики Марий Эл теперь осуществляет контроль над памятником природы — озером Соленое. Указ о создании охранной зоны подписал врио главы республики Александр Евстифеев.

Охранная зона будет проходить в 50 м по периметру от берега озера. Общая площадь составит 21 га. В этой зоне запретят любое негативное воздействие на природу. Для туристов выделят специальные места для стоянок и костров. Целью является сохранение в естественном виде биологических ресурсов водоема и прибрежных мест обитания редких видов растений и животных. Многие из них занесены в Красную книгу России и Красную книгу Марий Эл. По периметру охранной зоны установят предупредительные и информационные знаки, сообщает ИА «МариМедиа».

Озеро является уникальным природным памятником Марий Эл. Оно самое соленое в Среднем Поволжье. На его территории находятся семь редких видов растений и 11 видов редких животных, которые встречаются только в этом ареале.