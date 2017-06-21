СК возбудил дело по факту смерти ребенка от укусов собаки на Ставрополье
СУ СКР по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по факту смерти двухлетней девочки от укусов собаки. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК РФ.
Инцидент произошел в среду, 21 июня, во дворе частного дома в городе Изобильном. По данным следствия, собака набросилась на ребенка во дворе дома, где жила семья. В момент нападения животного девочка была одна. Как сообщает «Ридус», когда родители прибежали на шум, ребенок с многочисленными укусами уже лежал на земле. От полученных травм девочка скончалась на месте. Сообщается, что собака принадлежит семье, проживающей в доме.
Возбуждено уголовное дело факту смерти ребенка по статье «Причинение смерти по неосторожности». В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, будут выяснены условия жизни и воспитания ребенка, а также причины необеспечения безопасности для его жизни и здоровья. Также следователям предстоит установить степень соблюдения владельцами собаки правил ее безопасного для окружающих содержания.