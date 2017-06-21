СУ СКР по Ставропольскому краю возбудил уголовное дело по факту смерти двухлетней девочки от укусов собаки. Об этом сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

Инцидент произошел в среду, 21 июня, во дворе частного дома в городе Изобильном. По данным следствия, собака набросилась на ребенка во дворе дома, где жила семья. В момент нападения животного девочка была одна. Как сообщает «Ридус», когда родители прибежали на шум, ребенок с многочисленными укусами уже лежал на земле. От полученных травм девочка скончалась на месте. Сообщается, что собака принадлежит семье, проживающей в доме.

Возбуждено уголовное дело факту смерти ребенка по статье «Причинение смерти по неосторожности». В ходе следствия будут установлены все обстоятельства произошедшего, будут выяснены условия жизни и воспитания ребенка, а также причины необеспечения безопасности для его жизни и здоровья. Также следователям предстоит установить степень соблюдения владельцами собаки правил ее безопасного для окружающих содержания.