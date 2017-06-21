Совет Федерации рассмотрит все законы, принятые Госдумой в весеннюю сессию. Об этом «Известиям» заявил первый вице-спикер верхней палаты парламента РФ Николай Федоров.

«Утверждения, будто Совет Федерации из-за несогласия с графиком Государственной думы намерен отказаться от рассмотрения принятых ею законов, не имеют под собой никаких реальных оснований», — отметил сенатор, подчеркнув, что графики всегда согласовываются обеими палатами.

«В этом отношении мы работаем как единая команда», — указал он.

Ранее Госдума приняла решение о проведении заключительного заседания в этой сессии 21 июля.

«Коллеги уведомили нас об этом заранее. Дату нашего заседания утвердит совет палаты», — сказал Федоров, добавив, что если последнее заседание Госдумы состоится 21 июля, то очередное пленарное заседание Совета Федерации может состояться уже через несколько дней после этого.

Согласно регламенту СФ, все законы, поступающие в верхнюю палату из Госдумы, должны быть рассмотрены в срок до 14 дней.