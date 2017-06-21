Адмирал военно-морских сил Украины (ВМСУ), бывший заместитель министра обороны Игорь Кабаненко обвинил Россию в захвате двух газовых месторождений в Черном море, а также пожаловался на состояние украинского военного флота.

«У нас осталось два боевых корабля, оба требуют серьезных капиталовложений, и несколько катеров. Вот весь наш потенциал на Черном море», — сказал он в интервью каналу Ukrlife.

Кабаненко подчеркнул, что ВМСУ находятся в процессе постоянной деградации и не имеют возможности для ответа России, которая «создала защищенную зону в районе морских месторождений в украинской исключительной экономической зоне вблизи Одессы».

Напомним, Украина утверждает, что газовые месторождения в российских территориальных водах Черного моря принадлежат ей, угрожая России судебным процессом из-за якобы незаконной добычи газа.