Министерство иностранных дел России сообщило об отмене очередного раунда российско-американских консультаций. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте дипведомства.

Встреча замминистра Сергея Рябкова и и.о. госсекретаря США Томаса Шеннона была запланирована на 23 июня.

После решения о расширении антироссийских санкций Москва решила отказаться от очередного раунда переговоров, поскольку «содержания для него не набирается».

«В США, конечно, могут и дальше тешить себя иллюзиями насчет того, что на Россию можно «надавить». Многочисленные прежние «волны» американских санкций не принесли результата, на который рассчитывали их инициаторы. Столь же тщетными будут и любые новые попытки «заставить подчиниться» российскую сторону», — подчеркнул Рябков.

Дипломат выразил надежду, что осознание этого факта подвигнет США прервать санкционную спираль и вернуться к двустороннему диалогу.

Накануне минфин США расширил антироссийские санкции. В черный список попали 38 физических и юридических лиц. Вашингтон мотивировал расширение ограничительных мер ситуацией на Украине.