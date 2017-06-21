Определился стартовый состав сборной России на матч против национальной команды Португалии в рамках второго тура группового этапа Кубка конфедераций.

Список игроков опубликован на официальном аккаунте российской сборной по футболу в Twitter.

На поле выйдут Игорь Акинфеев, Виктор Васин, Денис Глушаков, Александр Головин, Георгий Джикия, Юрий Жирков, Дмитрий Комбаров, Федор Кудряшов, Александр Самедов, Федор Смолов и Роман Шишкин.

На скамейке запасных будут следующие игроки: Бухаров, Габулов, Газинский, Гилерме, Ерохин, Камболов, Канунников, Кутепов, Миранчук, Полоз, Смольников и Тарасов.

Игра начнется на стадионе «Открытие Арена» в 18.00 мск, напоминают «Дни.Ру».

В случае победы в этом матче сборная России гарантирует себе выход в полуфинал турнира.

Все билеты на матч с участием российской национальной команды проданы. Всего на матчи Кубка конфедераций продано, по словам вице-премьера правительства РФ и президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко, около 400 тыс. билетов.