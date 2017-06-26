За пять лет активной борьбы с курением — с 2011 по 2016 годы — траты россиян на табак выросли в два раза: в прошлом году они достигли 4,1% от общих расходов курящих (в 2011 году — 2,1%). Данные привел Роспотребнадзор в своем итоговом докладе по результатам деятельности за 2016 год. Больше всего тратят на табачные изделия в Бурятии, Рязанской и Смоленской областях, где эти расходы достигают 7–8% бюджета граждан. По мнению производителей сигарет, тенденция увеличения доли трат на табак в семейном бюджете может негативно сказаться на бюджете государственном: курильщики могут перейти на дешевую нелегальную продукцию, что скажется на налоговых сборах государства.

О том, что доля расходов россиян на табак с 2011 по 2016 год увеличилась почти в два раза, говорится в госдокладе Роспотребнадзора «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2016 году». Это в большей степени связано с увеличением акцизов на табачные изделия, чем с ростом потребления. В список субъектов с самым низким уровнем расходов на сигареты на одного члена домохозяйства вошли Республика Ингушетия (0,1% от общих расходов), Чеченская Республика (0,2%) и Республика Татарстан (1,2%). Территории с наиболее высокими показателями — Республика Бурятия (8,8%), Рязанская область (7,9%), Чукотский автономный округ (6,8%) и Смоленская область (6,8%).

В Минздраве уточнили, что распространенность потребления табака среди взрослого населения снизилась с 39,4% в 2009 году до 30,9% в 2016 году.

По данным Росстата, в период с 2011 по 2016 год средняя цена пачки сигарет выросла почти в 3,5 раза — до 75 рублей. Основным катализатором роста стоимости, безусловно, является акциз, который за 5 лет увеличился почти в 6 раз и сегодня достигает 60% стоимости недорогой пачки сигарет, напомнили в Imperial Tobacco. Ставки табачного акциза выросли с 360 рублей за 1 тыс. штук в 2011 году до 1680 рублей в 2016-м. В этом году сбор составляет уже не менее 2123 рублей за 1 тыс. сигарет.

По данным исследования Высшей школы экономики, в 2011 году в том, что курят ежедневно, признавались 32% россиян, в 2017-м — уже 27%.

Производители со ссылкой на общемировую практику утверждают, что, когда расходы на табак приближаются к 8%, потребители переключаются на нелегальную продукцию. А это может привести к потере акцизных отчислений в бюджет. В Imperial Tobacco подчеркнули, что данные Роспотребнадзора об общих расходах населения страны в пересчете на количество курильщиков показывают — расходы на табак уже составляют более 8% дохода курильщика. Дальнейшее повышение цен и акциза как основного драйвера их повышения приведет к критическому росту нелегального рынка табачной продукции, уверены в компании.

В «БАТ Россия» подчеркнули, что повышение налогов бьет по карману потребителей — доходы россиян не растут такими темпами, как табачный акциз.

— По нашим оценкам, российский курильщик тратил на сигареты 10,7% своего дохода в 2016 году против 4,2% в 2011 году. Рост цен заставляет потребителей искать более дешевую альтернативу. В ответ на спрос в стране появляются подпольные производства, к нам начинает перетекать продукция из других стран. Европейский опыт показывает, что потребители начинают переключаться с легальной продукции на контрабанду и контрафакт, когда на сигареты начинает приходиться свыше 8% ежемесячного дохода, — сказала «Известиям» директор по правовым вопросам и внешнекорпоративным связям компании Яна Гуськова.

Пока массового перехода на контрафактные табачные изделия не происходит, о чем свидетельствует рост продаж по официальным каналам. За 2016 год продажи табачных изделий в торговых сетях группы компаний «Дикси» в денежном эквиваленте выросли по отношению к 2015 году в среднем на 15,5%, сказал директор по работе со СМИ Владимир Русанов. Наибольший прирост был отмечен в Северо-Западном и Приволжском регионах — около 20%, в Москве и области он составил 17%. Наименьший прирост продаж табачных изделий отмечен в Санкт-Петербурге и городах Южно-Уральского региона — около 10%.

В Минздраве в отличие от производителей считают, что политику на повышение цен на табачные изделия следует продолжить. По мнению ведомства, дальнейшему сокращению количества потребителей табачной продукции и сейчас препятствуют всё еще низкие налоги и цены на табачные изделия — это следует из последнего варианта проекта антитабачной концепции ведомства. В документе говорится, что установленные темпы роста ставок акцизов, несмотря на поэтапное повышение налога на табачные изделия, не позволили достигнуть установленного целевого ориентира — среднего уровня налогообложения стран Европейского региона. Он составляет не менее $2,38 на пачку сигарет, тогда как минимальная ставка акциза на пачку сигарет в России в 2016 году составила $0,51.

Предправления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин также считает, что ценовые меры против потребления вредной продукции — самые эффективные.

— Сейчас сигареты стоят минимум 60–65 руб, что делает их доступными для молодежи, а значит, сохраняет табачным компаниям хорошие перспективы на российском рынке. Получить новых клиентов легко, а бросить курить не так просто, — сказал он, отметив, что пачка сигарет в России должна стоить более 200 рублей, что сопоставимо с европейским уровнем.

В Минпромторге на запрос «Известий» не ответили.