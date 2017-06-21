Зампред Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в интервью «Известиям» не подтвердил заявление депутата Госдумы Натальи Поклонской о том, что прихожан, которые посмотрели на закрытом показе фильм Алексея Учителя «Матильда», отстранили от святого причастия на шесть месяцев.

«Мне ничего не известно об участии Русской православной церкви в закрытых показах «Матильды» и каких-либо канонических прещениях с этим связанных», — сказал Кипшидзе.

По словам представителя Церкви, общественные активисты не должны касаться внутренних церковных вопросов.

«Представители Русской православной церкви, в том числе митрополит Волоколамский Иларион, епископ Егорьевский Тихон, неоднократно высказывали опасение выхода на широкий экран фильма «Матильда». Однако вопрос канонических прещений, о которых говорит депутат Наталья Поклонская, находится исключительно в ведении священноначалия Русской православной церкви, а не общественных активистов», — заключил Кипшидзе.

Как сообщает РБК, Поклонская сказала, что «фильм признается Церковью хулой на дух святой» и смотреть его сама не будет. По ее мнению, уважающие себя и свою веру люди тоже не посмотрят фильм Алексея Учителя.

В свою очередь, режиссер «Матильды» утверждает, что никаких закрытых показов данного фильма не было, а информация Поклонской является «полным враньем».