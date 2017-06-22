«Роснефть» стала первой компанией, обнаружившей нефть в Восточной Арктике, однако пока судить об объеме запасов углеводородов в этом регионе рано, считают эксперты. Постановка нового месторождения на баланс может произойти до конца года, уточнили в компании. Бурение в Арктике продолжится, компания ожидает новых открытий.

В прошедшие выходные бурение скважины «Центрально-Ольгинская-1» на шельфе Хатангского залива моря Лаптевых показало высокое содержание нефти на этом участке. «Роснефть» на основании первичных исследований сделала вывод об открытии нового месторождения нефти, объем ресурсного потенциала которого может увеличиться по мере продолжения буровых работ. Главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин доложил президенту Владимиру Путину о том, что исследования в море Лаптевых продолжатся. Лицензия на разработку Хатангского участка была получена «Роснефтью» в ноябре 2015 года. Прогнозные извлекаемые ресурсы участка составляют по нефти и конденсату 58,6 млн т, по газу — 116,5 млрд кубометров.

На данный момент компания ожидает постановки нового месторождения на баланс Госкомиссией по запасам (ГКЗ).

— Это может произойти до конца текущего года, — заявили «Известиям» в компании.

Достигнутые результаты по бурению приближают нефтегазовый сектор России к тому дню, когда будут точно известны ресурсные запасы Арктики, заявил генеральный директор ИК «Форум» Роман Паршин. Сейчас общий ресурсный потенциал моря Лаптевых составляет, по предварительным оценкам, до 9,5 млрд т в нефтяном эквиваленте. Ожидается, что к 2050 году арктический шельф будет обеспечивать 20–30% всей российской нефтедобычи.

— Прецедента таких открытий в постсоветские времена еще не было, поэтому пока к данному сообщению компании можно относиться как к сообщению о первом этапе эксперимента, который принес неплохие промежуточные результаты, — считает замдиректора аналитического департамента «Альпари» Наталья Мильчакова.

Однако, по словам эксперта, эксперимент будет продолжаться и с достаточно большой вероятностью станет удачным. Наталья Мильчакова добавила, что, для того чтобы понять, какой на Хатангском участке хотя бы примерный объем запасов углеводородов, необходимы дополнительные геологические исследования, то есть разведочное бурение продолжится.

— Нередко при бурении в сложных геологических условиях, как, например, на морском шельфе, предполагается, что запасы на данном участке есть, но потом бурят еще несколько скважин, и они оказываются пустыми, — рассказала эксперт.

Иностранные партнеры «Роснефти» и прежде всего американская ExxonMobil, которая приостановила большинство совместных проектов с российской компанией из-за санкций, «кусают локти», глядя на сообщения о том, как «Роснефть» успешно работает без иностранных партнеров, невзирая ни на какие санкции, заявила Наталья Мильчакова.

— Открытие, сделанное «Роснефтью», в случае если запасы нового месторождения будут обнаружены и потом подтверждены независимыми аудиторами, может послужить стимулом для американских и глобальных нефтяных корпораций активнее давить на власти США и Евросоюза, чтобы санкции против России были отменены, — резюмировала она.

Применяемая технология бурения — вертикальная скважина с последующей боковой горизонтальной зарезкой на расстояния до 15 тыс. м — позволяет обойтись одной скважиной, что дает существенную экономию, рассказал эксперт-аналитик «Финама» Алексей Калачев.

— Открытие самого месторождения важно для оценки инвестиционной привлекательности проекта, но его недостаточно. В суровых условиях арктического шельфа важно наличие инфраструктуры, строительство и поддержание которой влияют на себестоимость добытой нефти, — подчеркнул он.

По словам эксперта, возможности по транспортировке добытой нефти будут ограниченными, что скажется на объемах добычи. Поэтому арктические проекты развиваются в России не так активно, как хотелось бы.

Справка «Известий»

Хатангский лицензионный участок расположен в Хатангском заливе моря Лаптевых на севере Красноярского края. Площадь участка — 17 217,5 кв. км, глубина моря — до 32 м. В настоящее время «Роснефти» принадлежит 28 лицензионных участков на арктическом шельфе с суммарными ресурсами 34 млрд т нефтяного эквивалента. С 2012 года инвестиции компании в освоение арктического шельфа составили около 100 млрд рублей. Компания вложит в его разработку с 2017 по 2021 год еще 250 млрд рублей.