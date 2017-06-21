Четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок, пострадали в двух ДТП в Волгограде, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

Первая дорожная авария произошла сегодня в полдень в районе улицы Лазоревой. Двигаясь в сторону Кировского района, автомобиль «ВАЗ-21099» не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем Hyundai, который врезался в Nissan Qashqai. В результате травмы различной степени тяжести получили водители и два пассажира отечественного автомобиля и Hyundai, сообщает ИА «НовостиВолгограда.Ру».

По данным агентства, вторая авария произошла спустя час в результате столкновения автобуса «Волгабас» с автомобилем Lada Granta. В результате ДТП пассажирка автомобиля с травмами также была госпитализирована. По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.