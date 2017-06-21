Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что АФК «Система» не выходила с вопросом о мирном урегулировании спора с компанией.

«К нам никто не обращался с этим вопросом», — приводит слова Сечина РИА «Новости».

Накануне Арбитражный суд Башкирии удалил из картотеки иск «Роснефти» к АФК «Система». Впоследствии выяснилось, что в суд поступил подложный документ, который якобы подписали два вице-президента компании.

Пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев заявил, что «Роснефть» не отказывается от претензий к АФК «Система». В данном случае речь идет о преступлении, и компания намерена обратиться в правоохранительные органы.

«Роснефть», «Башнефть» и Башкирия требуют от АФК «Система» 170,6 млрд рублей. По их мнению, именно такой ущерб нанесла финансово-промышленная группа при реорганизации «Башнефти».