Пожизненный запрет на замещение должностей государственной и муниципальной службы для уклонистов от армии может быть отменен. Завтра Госдума намерена принять соответствующий законопроект во втором чтении. Ранее Конституционный суд раскритиковал действующее ограничение, указав, что уклонисты оказались в худшем положении, чем граждане, совершившие административное или уголовное нарушение. Последним, в частности, разрешено поступать на госслужбу после отбытия наказания и снятия судимости. Эксперты полагают, что законопроект должен повысить престиж воинской службы, однако опасаются, что он может помешать комплектованию госструктуры молодыми кадрами.

В пятницу Госдума рассмотрит во втором чтении поправки в законы «О воинской обязанности и военной службе», «О государственной гражданской службе РФ» и «О муниципальной службе в РФ». Документ внесли Андрей Красов, Виктор Заварзин (оба — «Единая Россия») и экс-депутат от ЕР, сенатор Франц Клинцевич после того, как КС признал несоответствующей Основному закону норму о пожизненном запрете для уклонистов занимать государственные должности. Такое ограничение, по мнению КС, «сопоставимо» с уголовным или административным наказанием. При этом наказание в виде запрета работать на госслужбе назначается нарушителям закона только судом и на конкретный срок — до 5 лет по УК в качестве основного, до 3 лет как дополнительное, в исключительных случаях — до 20 лет (например, для педофилов).

Авторы законопроекта предложили на пять лет запретить устраиваться на гражданскую или муниципальную службу гражданам, не служившим без уважительной причины. Депутаты также предложили на этот же срок ограничить их выезд за границу. Однако при рассмотрении в так называемом нулевом чтении положение о запрете на выезд убрали: против выступило правительство, указав на ограничение конституционного права граждан свободно покидать Россию.

Ко второму чтению профильный комитет по обороне увеличил срок запрета на замещение должностей госслужбы с пяти до 10 лет. Он будет отсчитываться с момента истечения срока для обжалования решения призывной комиссии либо вступления в силу решения суда. При этом военные комиссариаты обяжут уведомлять глав государственных или муниципальных органов о наличии у них уклонистов. В ответ госорганы должны будут отчитываться об увольнении таких сотрудников.

Мнение экспертов

Первый зампредседателя комитета по обороне Александр Шерин (ЛДПР) пояснил «Известиям», что в случае принятия закона не служившие в армии без уважительных причин смогут попасть на госслужбу через 10 лет после достижения предельного призывного возраста, то есть в 37 лет. Ограничение на такую службу, по словам Александра Шерина, не будет зависеть от того, привлекался ли человек к уголовной ответственности за уклонение от службы в армии или нет.

Для признания гражданина уклонистом не требуется решение суда, однако сам он имеет право в судебном порядке обжаловать решение призывной комиссии, заявил «Известиям» один из авторов инициативы, первый зампредседателя комитета по обороне Андрей Красов (ЕР). По словам депутата, законопроект призван повысить престиж службы в армии, военная служба — долг и обязанность гражданина РФ.

— Что мешает молодому человеку с 18 до 27 лет подумать о своем будущем и выбрать правильный путь, не совершать правонарушение, уклоняясь от своего гражданского долга? Те, кто проходит службу по призыву, выполняют задачу по защите государственных интересов, и мы должны в первую очередь говорить о преференциях для них, а не рассуждать о правах уклонистов, — заявил депутат, добавив, что законопроект планируется принять до конца сессии.

Доктор юридических наук Иван Соловьев полагает, что решения комиссий необязательно должны быть напрямую связаны с обвинительным приговором по ст. 328 УК РФ. По его словам, могут быть ситуации, когда дать уголовно-правовую оценку действиям уклониста невозможно.

Глава комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР) полагает, что срок в 10 лет «слишком велик».

— В целом концепция верна, это не обычные трудовые права — все-таки человек идет служить. И должен быть какой-то переходный этап, который даст возможность кандидату реабилитироваться и доказать, что он желает связать свою жизнь с госслужбой. Но 10 лет — это достаточно много с учетом того, что средний возраст госслужащего растет, и молодежь там не задерживается. Главное, чтобы эти меры не исключили возможности полноценного комплектования государственной и муниципальной службы, — пояснил он.

Согласно УК РФ, за «уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы» (ст. 328) предусматривается до двух лет лишения свободы либо штраф до 200 тыс. рублей. По данным судебного департамента при Верховном суде РФ, в 2016 году по этой статье были осуждены 596 человек.