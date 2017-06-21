Альпинисты из Удмуртии планируют установить флаг республики на 10 горных точках РФ в рамках первого этапа экспедиции «На вершинах России». Об этом сообщили в пресс-службе республиканской федерации альпинизма.

В рамках экспедиции участники акции отправятся в Нальчик. В течение двух недель альпинисты планируют взойти к вершинам Дыхтау Главная (5204 м) и Мижирги (5025 м), которые расположены вблизи Безенгийской стены, высочайшего участка Кавказского хребта. В экспедиции примут участие четыре профессиональных инструктора и врач, передает ИА «Сусанин».

Помимо этого, участники намерены посетить горные точки, расположенные на Камчатке и Алтае. Альпинисты проведут экспедицию в формате реалити-шоу, где будет рассказываться о способах выживания в сложных условиях.