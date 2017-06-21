На реализацию подпрограммы «Экология и чистая вода в Курской области» выделено более 47 млн рублей. В 2017 году планируется создать и отремонтировать 161 объект водоснабжения. Речь идет о электромеханических водозаборных установках, водонапорных башнях, водозаборных скважинах, а также водопроводных сетях.

Заключены контракты на сумму 7,8 млн рублей, а на 11 объектах работы уже завершены. В прошлом году число объектов составило 179. Многие из них модернизированы за счет применения новейших систем автоматики, информирует «Курская правда».

В Год экологии федеральные и региональные власти, а также крупные компании проводят 234 мероприятия по улучшению экологической обстановки в России. Всего на эти цели потратят почти 350 млрд рублей.