Депутаты думы Нижнего Новгорода одобрили инициативу о присвоении имени Владимира Высоцкого одной из городских улиц. Она появится в Верхних Печерах в строящемся жилом комплексе.

Ранее предложение было согласовано в комиссии по присвоению названий городским улицам. Ее также поддержали жители Нижнего Новгорода.