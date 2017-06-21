Улицу Нижнего Новгорода назовут в честь Высоцкого
Депутаты думы Нижнего Новгорода одобрили инициативу о присвоении имени Владимира Высоцкого одной из городских улиц. Она появится в Верхних Печерах в строящемся жилом комплексе.
Ранее предложение было согласовано в комиссии по присвоению названий городским улицам. Ее также поддержали жители Нижнего Новгорода.
Высоцкий был женат на уроженке города Горький Изе Жуковой. Сама она рассказывала, что певец несколько раз приезжал в этот город, чтобы пообщаться с ее родственниками. Здесь же он дал несколько подпольных концертов.
Как отмечает ИА «НьюсНН», на сегодняшнем заседании думы также было одобрено решение присвоить имя советского кораблестроителя Ростислава Алексеева улице в Сормовском районе города и создать сквер имени Бориса Видяева, бывшего директора автозавода «ГАЗ».