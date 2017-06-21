Швыдкой объяснил, почему перенесли ТЭФИ
Председатель совета учредителей комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой рассказал, что решение перенести церемонию вручения премии ТЭФИ на октябрь было принято для того, чтобы тщательнее ознакомиться с номинантами и выбрать финалистов.
Как сообщает «Газета.ру», долгожданное в сфере телеиндустрии мероприятие должно было состояться 27 июня, но было отложено до 3 октября.
«Приняли такое решение, чтобы определить более достоверно и более тщательно выбрать и номинантов, и финалистов. Ничего особенного нет», — пояснил Швыдкой.
ТЭФИ — индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств.