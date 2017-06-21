Председатель совета учредителей комитета индустриальных телевизионных премий Михаил Швыдкой рассказал, что решение перенести церемонию вручения премии ТЭФИ на октябрь было принято для того, чтобы тщательнее ознакомиться с номинантами и выбрать финалистов.

Как сообщает «Газета.ру», долгожданное в сфере телеиндустрии мероприятие должно было состояться 27 июня, но было отложено до 3 октября.

«Приняли такое решение, чтобы определить более достоверно и более тщательно выбрать и номинантов, и финалистов. Ничего особенного нет», — пояснил Швыдкой.

ТЭФИ — индустриальная телевизионная премия, присуждаемая за высшие достижения в области телевизионных искусств.