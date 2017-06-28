Российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС (по классификации НАТО — Bear, «Медведь») смогут в полете в режиме реального времени получать координаты целей и немедленно уничтожать их ракетным ударом. Такую возможность воздушные корабли обретут благодаря установке специальной вычислительной подсистемы СВП, разработанной и выпускающейся фирмой «Гефест и Т». В настоящее время координаты целей закладываются в память ракет на аэродроме еще до того, как ракетоносец поднимется в воздух. По мнению экспертов, новая система серьезно увеличивает возможности российской боевой авиации по поиску и уничтожению целей в режиме реального времени.

Принцип работы новой системы достаточно прост. Военнослужащие на земле с помощью специального терминала передают координаты цели на самолет. Бортовая система СВП рассчитывает все параметры и закладывает полетное задание в головку наведения ракеты. А экипажу «Медведя» остается только ее запустить.

Как рассказали «Известиям» в Минобороны, до недавнего времени проект оснащения флота Ту-95МС системой СВП реализовывался в инициативном порядке компанией «Гефест и Т». Но в настоящее время эти работы включены в перспективный план развития российской дальней авиации.

В компании «Гефест и Т» «Известиям» подтвердили, что работы по оснащению Ту-95МС системой СВП ведутся. Но от дальнейших комментариев воздержались.

В настоящее время специальной вычислительной подсистемой СВП оснащены российские фронтовые бомбардировщики Су-24М, палубные истребители Су-33, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3. В войсках обновленные самолеты называют «огефешенные». Они показали уникальную эффективность в ходе операции Воздушно-космических сил России в Сирии.

Благодаря СВП самолеты поражают объекты террористов обычными неуправляемыми фугасными бомбами с точностью, не уступающей управляемым авиационным средствам поражения. На земле цели для бомбардировщиков и истребителей находят бойцы Сил специальных операций. На электронной карте бойцы указывают точку, которую надо поразить, а также параметры цели. Далее информация передается на борт самолета.

По словам независимого военного эксперта Антона Лаврова, зачастую СВП считают обычным прицелом. Но фактически это сетецентрическая (когда все участники объединены в единую информационную систему) автоматизированная система управления. В СВП в режиме реального времени идет непрерывный обмен информацией между наземными силами и авиацией.

— В настоящее время российские ВКС применяют крылатые ракеты только по заранее обнаруженным целям, — отметил Антон Лавров. — СВП серьезно увеличивает возможности российской боевой авиации по поиску и уничтожению целей в режиме реального времени. Ту-95МС с СВП может находиться в воздухе до 30 часов и вести боевое патрулирование. В любой момент его экипаж по запросу наземных войск будет наносить высокоточные удары на расстоянии до 1,5 тыс. км.

Как отметил эксперт, «огефешенные» «Медведи» нужны для операций, когда цели находятся очень далеко от аэродромов базирования российских боевых самолетов. Ту-95МС с СВП особенно пригодятся российским ВКС в локальных войнах и вооруженных конфликтах низкой интенсивности. Также эти машины смогут эффективно поддерживать рейды сил специальных операций.

Ту-95МС — это обновленная версия советского стратегического бомбардировщика Ту-95, принятого на вооружение в конце 1950-х годов. Машина получила новое крыло, а также более экономичные турбовинтовые двигатели НК-12МП. Первый полет МС совершил в 1979 году. А спустя два года начался их серийный выпуск.

До 1992 года было выпущено около сотни обновленных стратегических ракетоносцев. В настоящее время на вооружении ВКС России числится 60 Ту-95МС. Дальность полета «Медведя» без дозаправки в воздухе — более 10 тыс. км. Боезапас машины — восемь крылатых ракет Х-555 или Х-101.