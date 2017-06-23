Продажи гомеопатических препаратов в российских аптеках выросли почти на 10%, при этом цены на них снизились на 8%. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства DSM Group, специализирующегося на исследованиях фармацевтического рынка. Эксперты считают, что причинами роста продаж могли стать меморандум Российской академии наук (РАН) о лженаучности гомеопатии и развернувшаяся вслед за этим дискуссия в СМИ и соцсетях. Это послужило своеобразной рекламой гомеопатических средств.

За первые три месяца после февральского заявления ученых о лженаучности гомеопатии продажи препаратов этой категории выросли почти на 10%. По данным исследования DSM Group, в период с февраля по апрель 2017 года было реализовано 6,9 млн упаковок таких средств, а в тот же период годом ранее — 6,2 млн пачек гомеопатических препаратов.

Стоит отметить, что доход от продаж этой категории средств вырос незначительно — лишь на 0,5%, поскольку в 2017 году наблюдается падение стоимости гомеопатических препаратов. Например, в феврале 2016 года средняя цена за упаковку таких препаратов составляла 351,8 рубля, а в этом же месяце 2017-го — 320,8 рубля. Средняя стоимость гомеопатических средств в последний исследуемый месяц — апрель 2017 года — составила 296,3 рубля.

Меморандум «О лженаучности гомеопатии» комиссия при президиуме Российской академии наук (РАН) подготовила в феврале 2017 года. Согласно тексту документа, объяснения механизмов предполагаемого действия гомеопатии вступают в противоречие с известными законами биологии, химии и физики. Также в документе отмечено отсутствие экспериментальных подтверждений эффективности гомеопатии. Научное сообщество разделилось на два лагеря, споры продолжаются до сих пор. Мнения россиян об идее запрета гомеопатии также разделились примерно поровну (46% высказались за ее запрет и 54% — против), две трети граждан заявили о желании узнать о гомеопатии больше.

Председатель Профессиональной ассоциации гомеопатов Алексей Карпеев в беседе с «Известиями» отметил, что ждет дальнейшего роста продаж.

— Пока еще рано делать выводы, так как времени прошло немного. Но уже сегодня можно отметить, что мы наблюдаем парадоксальную реакцию населения. Нас обвинили в лженаучности, но произошел обратный эффект — население заинтересовалось. Люди стали больше знать о гомеопатии. Это позволило им сделать выбор, — сказал он.

Руководитель Лиги защитников прав пациентов Александр Саверский полагает, что причиной роста продаж стало недоверие населения к системе здравоохранения — сработал принцип «всё, что ругают, хорошо». Он также прогнозирует дальнейший рост популярности гомеопатических препаратов, так как февральский скандал «дал возможность гомеопатам высказаться о полезности этих лекарств».

— Меморандум позволил лагерю с другой стороны высказать кучу контрдоводов, объяснений того, почему гомеопатия действует, — пояснил эксперт.

Член общественного совета при Минздраве, представитель «Аптечной гильдии» Владимир Гурдус считает, что февральский меморандум о лженаучности гомеопатии показал населению, что вообще есть такой метод лечения.

— Получился своего рода эффект рекламы. Меморандум о лженаучности гомеопатии только привлек внимание россиян к этим методам лечения, — пояснил Гурдус.

В Минздраве не смогли прокомментировать рост продаж гомеопатических препаратов, так как «занимаются только вопросами жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, а гомеопатия туда не входит». В ведомстве также подчеркнули, что гомеопатические средства не входят и в программу госзакупок.

По данным DSM Group, доля гомеопатических препаратов составляет менее 1% от объема продаж общего ассортимента аптек.