В Дагестане нашли тело второго подростка, утонувшего во время купания в Каспийском море 20 июня, сообщила «Известиям» руководитель пресс-центра ГУ МЧС России по Республике Дагестан Тамила Газимагомедова.

«Второго нашли, ищем третьего», — сказала сотрудник ведомства.

Ранее сообщалось, что во вторник во время купания в море у города Дербент трех подростков унесло от берега. Позднее на берегу было обнаружено тело первого подростка.

В настоящее время в поисках принимают участие 32 спасателя, 150 волонтеров и десять единиц техники, сообщили в региональном МЧС.

«Сейчас сильный ветер весь день, это очень мешает. Скоро вечер, поисково-спасательная группа будет возвращаться. Поиск [третьего подростка] продолжится завтра, с раннего утра», — отметила Тамила Газимагомедова.