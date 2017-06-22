В России создают первую единую электронную карту мемориалов, памятников и братских могил героев Великой Отечественной войны. Она будет представлять собой онлайн-ресурс, на котором можно будет узнать всю информацию о мемориальных объектах и увидеть их 3D-изображения. Цель проекта — помочь студентам и школьникам в изучении истории военных лет. Макет карты будет представлен на авиационно-космическом салоне «МАКС-2017», который пройдет с 18 по 23 июля.

Ученые Российского государственного социального университета (РГСУ) создают макет первой в России 3D-карты мемориалов, памятников и братских могил героев Великой Отечественной войны. Как рассказал «Известиям» автор проекта, научный сотрудник РГСУ Антон Бобков, карта предназначена для образовательных целей, ее смогут использовать студенты и школьники на уроках истории.

— Идея создания единого ресурса, где будет информация обо всех военных монументах и памятниках, возникла у меня два года назад. Я просто гулял по Москве с друзьями, проходил мимо обелисков и монументов, посвященных героическим подвигам войны, и понял, как мало знаний о них сохранилось, — отметил ученый.

По словам Антона Бобкова, интерактивная карта будет создана по прототипу ресурса «Яндекс-карты». Пользователь сможет выбрать регион, мемориальное наследие которого его интересует, вывести 3D-изображение нужного памятника на экран и посмотреть информацию о нем. На ресурсе будут собраны данные о героях, которым посвящен тот или иной мемориал, авторах-архитекторах, а также о времени установки и памятной дате, которой посвящены сооружения.

Так как цель проекта — собрать информацию о максимальном числе посвященных Великой отечественной войне мемориалов по всей стране, создать карту рассчитывают в течение пяти лет.

Учеными и студентами РГСУ при помощи добровольцев уже собраны сведения по многим городам. В частности, изучены и нанесены на карту мемориальные сооружения Бельского района Тверской области, Дмитровского, Сергиево-Посадского, Талдомского районов Московской области, а также нескольких районов в Чувашии.

— Мы хотим привлечь к этой работе молодежь и планируем в дальнейшем сотрудничать со школами. Отдельный раздел посвятим школьным музеям ВОВ. Нужно охватить все мемориальные сооружения, которые есть в доступе. Сейчас собираем материалы и делаем фотографии, путешествуем от одного объекта к другому автостопом. Люди очень нас поддерживают, когда узнают, каким благим делом мы занимаемся, — рассказал Антон Бобков.

Доктор политических наук Ольга Нестерчук считает, что такой ресурс поможет повысить уровень исторической грамотности всех россиян.

— Разработчики проекта ставили цель найти недостающую информацию о событиях Великой Отечественной. Если этих знаний не будет — не будет и патриотизма. В первую очередь проект, конечно, будет направлен на школьников. Но повышать уровень исторической грамотности нужно всему населению страны, и такая карта, несомненно, поможет в этом, — считает Ольга Нестерчук.

Карта нужна не только для повышения уровня знаний о Великой Отечественной войне, но и для восстановления мемориального наследия, считает председатель региональной общественной организации поддержки ветеранов «Офицерский клуб» Игорь Котов.

— О многих героях Великой отечественной нет информации, мало кто знает, каким событиям посвящен тот или иной обелиск или памятник. Еще один важный момент — это подстегнет местные власти и волонтеров к тому, чтобы привести монументы и памятники в порядок, — сказал общественник.

Планируется, что портал начнет свою работу 2 сентября, в день окончания Второй мировой войны.