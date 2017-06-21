Польша приостановила получение российского газа из Германии через реверс трубопровода Ямал–Европа, передает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение газового оператора Gaz-System.

По словам официального представителя Gaz-System Томаша Петрасеньского, поставляемое топливо не соответствует качественным параметрам, которые были указаны в инструкции по движению и эксплуатации газотранспортной системы (IRiESP).

В сообщении, распространенном компанией, говорится, что прием газа был остановлен 21 июня в 6:00. Ограничение пропускной способности запланировано до 6:00 23 июня.