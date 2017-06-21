Президент РФ Владимир Путин на переговорах с президентом Бразилии Мишелем Темером заявил, что необходимо укреплять культурно-гуманитарное сотрудничество обеих стран.

По итогам встречи с бразильским лидером Путин сказал, что в ближайшее время в Москве планируется открытие информационно-культурного центра, а в Сан-Паулу создадут российский центр культуры и науки. Об этом пишет «РИА Новости».

«Видим хорошие возможности для расширения культурно-гуманитарного сотрудничества, имеются в виду образовательные, туристические, молодежные контакты», — подчеркнул Владимир Путин.