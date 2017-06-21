В Нижнем Тагиле на встрече министра здравоохранения области Игоря Трофимова с медиками и жителями обсуждался капитальный ремонт больниц, в том числе стационара на Кузнецкого и поликлиники на Липовом тракте. Разработана проектно-сметная документация.

Как передает TagilCity.ru, средства будут выделены по поручению губернатора региона после государственной экспертизы. Сроки работ пока неизвестны.

Также на встрече говорили об острой нехватке медработников в Нижнем Тагиле. Люди не стремятся приезжать в город, так как сейчас нет никакой областной программы по обеспечению иногородних врачей жильем.