Случайная прокурорская проверка выявила, что горячей воды в квартире ветерана, проживающего в Омске, нет уже три года, однако плата за нее начислялась продолжительное время. Ресурсоснабжающая организация произвела перерасчет платы за коммунальные услуги. Сумма ущерба составила более 6 тыс. рублей.

В рамках мероприятий, которые проходили перед Днем Победы, пожилого мужчину посетил прокурор Владимир Голубь, которому ветеран рассказал об отсутствии горячей воды в квартире. Ранее он не жаловался в контролирующие органы и законопослушно платил за услугу по нормативу потребления на одного человека, сообщает РИА «Омск-информ».

По инициативе прокуратуры округа в квартире ветерана установили электрический водонагреватель накопительного типа. Технической возможности обеспечить жилье мужчины централизованным горячим водоснабжением в данный момент нет.