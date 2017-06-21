Москвичи смогут сами выбрать название для второго кольца метро на портале «Активный гражданин». Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, новый Третий пересадочный контур является крупнейшим в мире проектов строительства метро. Протяженность второго кольца составит 66,7 км, в которое будет входить 31 станция. Как сообщает телеканал «360», первый участок ТПК планируют открыть уже осенью 2017 года. Сдача всего кольца намечена на 2020–2021 год.

Собянин подчеркнул, что ТПК свяжет между собой многие районы Москвы, а также радиальные направления метро и пригороды. Кроме того, он разгрузит действующие линии столичной подземки на 10–20%, сообщает «Интерфакс».